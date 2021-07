Polizei: Vermisster Mann aus Weilheim ist wieder aufgetaucht

Ein Mann aus Weilheim wurde vermisst, die Polizei bat um Hinweise. Inzwischen ist der Mann aber wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Die Polizei hat am Samstag nach einem seit Donnerstag vermissten 61-Jährigen gesucht. Am Sonntag wurde die öffentliche Fahnung aber zurückgenommen, da der Mann am Samstagabend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten im Stadtgebiet von Weilheim aufgegriffen werden konnte, wie die Polizei mitteilt. (AZ)