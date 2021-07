Region Ammersee: Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Bei Unfällen in Weilheim und in Andechs werden zwei Radfahrer schwer verletzt. In beiden Fällen wird ihnen die Vorfahrt genommen.

In Weilheim und Andechs sind zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt worden. Beide werden mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen.

Schwere Verletzungen trug ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Weilheim davon. Auf Höhe des Neidhartparkes fuhr der 60-jährige nach Angaben der Polizei auf dem Fahrradweg in Richtung Dietlhofer See, als ein Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers missachtete. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Radfahrer auf seine linke Seite. Er wurde mit Verdacht auf knöcherne Verletzungen im Rückenbereich mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallklinikum nach Murnau geflogen.

Rennradfahrer bei Andechs frontal erfasst

Ebenfalls am Donnerstagnachmittag wollte ein 49-jähriger Starnberger mit seinem Lastwagen in Andechs auf die Staatsstraße 2067 einbiegen und übersah dabei einen auf der Staatsstraße fahrenden 72-jährigen Gilchinger auf seinem Rennrad. Der Rennradfahrer wurde frontal erfasst und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich schwer verletzte, aber nach Auskunft der Rettungskräfte nicht lebensgefährlich. Nach erfolgter Erstversorgung kam er zu weiteren Untersuchungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

