Die Wirtschaft im Oberland erholt sich leicht

Die IHK hat Unternehmen nach der aktuellen Lage befragt. 41 Prozent bezeichneten diese als gut. Trotzdem sieht jedes zweite Unternehmen ein Risiko für die Geschäftsentwicklung.

Die Stimmung der Wirtschaft im Oberland hat sich trotz Dauer-Lockdown etwas erholt. Laut der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK für München und Oberbayern für die Landkreise Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen steigt der IHK-Konjunkturindex von 94 Punkten zu Jahresbeginn auf 105 Punkte.

Damit liegt er jedoch weiterhin deutlich unter dem aktuellen Wert für Bayern mit 114 Punkten. Hauptgrund dafür dürfte die die Region prägende Tourismuswirtschaft sein, die wegen der fortdauernden Pandemiebeschränkungen nur mühsam in die Gänge kommt, so eine Pressemitteilung der IHK.

Klage über mangelnde Planbarkeit der Öffnungsschritte

Trotz Lockdown sind die Unternehmen im Oberland mit ihrer aktuellen Lage jedoch wieder zufriedener: 41 Prozent bezeichnen ihre Lage als „gut“, 34 Prozent als „schlecht“. Vorsichtig optimistisch blicken die Betriebe auf die kommenden Monate: 22 Prozent rechnen mit einer Belebung ihrer Geschäfte, während 19 Prozent von einer Eintrübung ausgehen. Anlass für diese zurückhaltende Bewertung der Aussichten könnte die fehlende Planbarkeit möglicher Öffnungsschritte für die Lockdown-Branchen sein.

Auch hinsichtlich ihrer Investitionsbereitschaft verhalten sich die Unternehmen eher restriktiv. Nur 16 Prozent möchten mehr investieren, 15 Prozent wollen Investitionen zurückfahren und 29 Prozent gänzlich darauf verzichten. Zu ihren Beschäftigungsplänen befragt, möchten lediglich neun Prozent Arbeitsplätze aufbauen, 18 Prozent müssen Stellen streichen. Gleichzeitig nehmen die Klagen über den Fachkräftemangel zu. Aktuell sieht darin jedes zweite Unternehmen ein Risiko für die Geschäftsentwicklung. Zu Jahresbeginn war es rund ein Drittel (34 Prozent). Die schwachen Beschäftigungspläne der Unternehmen könnten damit auch ein Ausdruck dessen sein, dass die Unternehmen kein qualifiziertes Personal finden.

Sorge um wachsende Energie- und Rohstoffpreise

Darüber hinaus sorgen sich die Betriebe zunehmend um wachsende Energie- und Rohstoffpreise. Jedes dritte Unternehmen bewertet das als Risiko. Zu Jahresbeginn war es erst jedes vierte. Laut Peter Lingg, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Garmisch-Partenkirchen, sei es jetzt entscheidend, die beginnende Corona-Erholung politisch mit einer Wachstumsstrategie zu untermauern. Dazu gehören vor allem niedrigere Strompreise, wettbewerbsfähigere Steuern, eine forcierte Digitalisierung der Verwaltung, Investitionen in Bildung und Infrastruktur. „Nur so beflügeln wir unternehmerischen Mut und Investitionsbereitschaft und fördern damit zukunftsfähige sowie innovative Geschäftsideen.“ Weiterhin seien mehr Anstrengungen beim Impfen und Testen notwendig. „Leider gehört die Sorge ums wirtschaftliche Fortbestehen in einigen Bereichen weiterhin zum Alltag vieler Unternehmerinnen und Unternehmer. Hier muss die Politik schnellstmöglich klare, nachvollziehbare und vor allem verlässliche Perspektiven schaffen.“ (ak)

Lesen Sie auch: