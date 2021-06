Weilheim-Schongau: Bilder dominieren das neue Landkreisbuch

Plus Jetzt ist sie da, die achte Auflage des Buchs über den Landkreis Weilheim-Schongau. 144 Seiten geben eine Übersicht über wichtige gesellschaftliche, kulturelle oder sportliche Themen.

In einer Auflage von 4500 Stück ist die 8. Auflage des Landkreisbuchs für den Landkreis Weilheim-Schongau erschienen. Es trägt den Titel „Landkreis Weilheim-Schongau... die ganze Vielfalt Oberbayerns – Ein Paradies auf Erden“. Erika Breu und Hans Rehbehn haben die Informationen zusammengestellt, der Fotograf Emanuel Gronau hat den Großteil der Fotos dazu beigetragen. Landrätin Andrea Jochner-Weiß bedankt sich im Vorwort bei den Inserenten, die die Herausgabe des aufwendig gestalteten Werks erst ermöglicht haben. So wurden 500 Exemplare mit Fadenbindung und Hardcover als haltbares Nachschlagewerk aufgelegt.