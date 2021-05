Von Abenteuern und Karbikfeeling

Die drei Schondorfer Atlantik-Segler erreichen im März Südamerika. Inzwischen haben sich ihre Wege getrennt. Warum Paul Piendl derzeit auf der Insel Grenada einen längeren Stopp einlegt.

Nach 19 Tagen auf See haben Paul Piendl, Leon Heinrich und Moritz Nick mit ihrem Segelschiff "Wasa" im März Amerika erreicht - genauer gesagt Französisch-Guayana. Inzwischen haben sich, wie angekündigt, ihre Wege getrennt. Paul Piendl ist derzeit auf der Karibik-Insel Grenada. Französisch-Guayana, eines der letzten Überseegebiete eines europäischen Staats, ist etwa so groß wie Österreich, hat aber nur 276 000 Einwohner.



Der erste Platz war die Auberge du Mahoury River, wo die drei Segler die ersten fünf Tage nach ihrer Ankunft verbrachten, schreibt Paul Piendl in seinem Blog. Von dort aus ging es weiter zu den Iles des Salutes, bekannt vor allem durch die alte Gefängnisinsel Ile Royal, auf welcher der Film Papillon spielt. "Ein kleines Paradies, von welchem wir leider schon am dritten Tag weggeschickt wurden", schreibt Piendl weiter. Danach segelten die drei Schondorfer weiter nach Norden zur Stadt Saint Laurent. Sie liegt am Matury River, der die Grenze zu Surinam bildet.



An der Ile Royal kamen Piendl, Heinrich und Nick nachts an, wurden aber bald von der Gendarmerie entdeckt: "Auf dem Rückweg zum Boot sahen wir, dass neben der ,Wasa’ ein kleiner Kreuzer der Gendarmerie lag. Wir ahnten schon etwas und wurden am nächsten Morgen dann tatsächlich freundlich darauf hingewiesen, dass es wegen Corona eigentlich verboten sei, mit dem eigenen Boot die Inseln zu besuchen. Wir durften noch bis zum Nachmittag bleiben, mussten dann aber den Anker aufholen und weiter in Richtung Norden, nach Saint-Laurent segeln."



Von Saint-Laurent aus unternahmen Piendl, Heinrich und Nick auf dem Grenzfluss zu Surinam eine Fahrt ins Landesinnere nach Maripasoula. "Wir hatten ehrlich gesagt so ziemlich überhaupt keine Ahnung, was uns erwartet", schreibt Piendl in seinem Blog. Neun Stunden dauerte die Fahrt. "Die ersten Stunden waren relativ unspektakulär. Der Fluss war breit und die Strömung nicht sonderlich stark. Wir hatten ein gutes Boot erwischt. Wir überholten eine Piroge nach der anderen. Nach ein paar Stunden kamen die ersten Stromschnellen und die Fahrt wurde anspruchsvoller. Wir waren begeistert von unserem Kapitän! Er muss jeden einzigen Millimeter der 250 Kilometer langen Strecke kennen."



Fünf Tage blieben sie in Maripasoula, unter anderem waren sie zu Gast in einer WG: "Wir wurden super lieb aufgenommen und gleich am ersten Abend auf eine Geburtstagsfeier eingeladen. Wir tranken Bier und tanzten noch bis spät in die Nacht hinein. Etwas, das es bei uns schon seit Ewigkeiten nicht mehr gab! Hier hinten im Wald spielt Corona keine allzu große Rolle."



Nach der Rückkehr nach Saint-Laurent segelten die Schondorfer zur 650 Seemeilen entfernten Karibikinsel Grenada, vorbei an Surinam, Guyana, Venezuela, Trinidad und Tobago. Von der Küste der letzteren hielten sie sich fern. "Venezuelas Küste gilt für Segler als gefährlich und auch aus der Passage zwischen Trinidad und Tobago nach Grenada wurde in der letzten Zeit häufiger von Überfällen berichtet." Am Osterwochenende kamen die Schondorfer in Grenada an. Dort saßen sie aber erst einmal sechs Tage auf ihrem Schiff fest, bis die (negativen) Corona-Tests vorlagen und sie an Land durften. Auf der Insel trafen sie eine Familie aus Landsberg, die von Gambia aus nach Grenada gesegelt war.



Am 21. April trennten sich nun die Wege von Paul Piendl und seinen beiden Freunden. Leon Heinrich flog über Miami nach Panama, Moritz über Barbados nach Dominica. Paul Piendl entschied sich, erst einmal länger in Grenada zu bleiben, denn an seinem Schiff stehen umfangreiche Reparaturen an. Auch deswegen dauerte es jetzt zwei Wochen, bis er sich dieser Tage wieder in seinem Blog meldete. Eineinhalb Wochen war das Boot auf dem Trockendock. Piendl schaute sich die Ruderanlage genauer an, die immer wieder geknarzt hatte, die Sache gestaltete sich komplizierter als er gedacht hatte. Auch das Cockpit brachte er in eine ansehnlichere Form. Am Ende gab es vier Baustellen auf seinem Boot. Auch das Lackieren und Harzen erwies sich als Herausforderung, da es immer wieder regnete und kaum Trocknungszeiten möglich waren. "Ich musste zwar jeden Tag von früh bis spät reinhauen, aber es hat alles gerade so geklappt", schreibt der Segler.



Aber der Aufenthalt in Grenada bestand bis jetzt nicht nur aus Arbeit. Fast täglich gebe es Events, unter anderem mit Livemusik. "Ähnlich wie zuhause in der Kuba. Bier, Leute und gute Musik. Auf einer Bühne spielen alle, die Lust und Laune haben, Musik. Und zwar richtig gute Musik!", berichtet Piendl.



Dann folgte auch ein Ausflug auf Hog Island: "Wir saßen an einem Tisch nahe am Wasser und unterhielten uns über die kommenden Pläne. Während ich mein erstes Bier trank, schwappten mir die Wellen bis gerade so an die Zehenspitzen. Ein leichter Grillgeruch lag in der Luft und die Strahlen der Nachmittagssonne wärmten mir das Gesicht. Der Tag war einfach so unglaublich perfekt."



Wie es weitergeht, verrät Piendl vielleicht demnächst in seinem Blog https://sv-wasa.de/blog.