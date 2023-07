Angelika Vizedum und Martin Seeliger feiern das 30-Jährige

Angelika Vizedum und Martin Seeliger aus Utting machen seit Jahrzehnten gemeinsam Musik. In Achselschwang spielen sie wunderbar ausgereiften sanft-melodiösen Jazz.

Keine Sterne und nicht einmal der Mond, wo der Trabant sich doch so wunderbar voll hätte präsentieren können – eine Rolle, auch keine noch so kleine, spielte das aber nicht an dem wunderbaren Abend im Innenhof des Schulungszentrums am Staatsgut Achselschwang. Die Band „Many Moons“ mit den in Utting lebenden Musikern Angelika Vizedum (voc., perc., comp.) und Martin Seeliger (sax, flute, voc., comp., didge) feierte mit Freunden aus der Musikszene frei nach dem Titel „Jazz under the Stars“ 30-jähriges Bühnenjubiläum. Geschätzt weit mehr als 100 Besucherinnen und Besucher hatten sich einfangen lassen von einem wunderbaren, ausgereiften, sanft-melodiösen Jazz und waren schnell auf Betriebstemperatur.

Das Ambiente, der von gepflegten Gebäuden und Arkaden eingerahmte Hof mit der imposanten Linde in der Mitte machte es auch leicht. Die Menschen feierten im Sitzen, nur auf die Musik konzentriert. Einige von ihnen sprangen aber hin und wieder auf, bewegten sich im Takt, tanzten sogar. Die fünfköpfige Band hatte vor, später nach einem kurzen Regen unter den Arkaden ihr Equipment aufgebaut. Gemeinsam mit Vizedum und Seeliger zelebrierten Volker Giesek (piano, voc.), Olivier Hein (double bass) und Manfred Blaas (drums) das Jubiläum mit Zuckermusik aus drei Jahrzehnten Auftrittstätigkeit. Und das war großer, weltumspannender Jazz mit Einflüssen aus verschiedenen Musikepochen und unterschiedlichen Stilrichtungen.

Angelika Vizedum ist die Stimme der Formation

Das Gesicht, vielmehr die Stimme dieser Formation ist Angelika Vizedum. Wie sie auch nach zwei Stunden Konzert noch so fein differenzierend Töne in den Raum stellt, wie sie verständlich artikuliert und letztendlich, wie viel Freude sie dabei hat und diese an das Publikum weiter gibt, das ist vortrefflich. Sie interpretiert Gershwin‘s „Summertime“ mit der gleichen Verve wie ein „Lied aus der Wüste“, das nur von Lautmalerei lebt. Sehr gern greift sie auch zu kleinen Perkussionsinstrumenten, um der Musik ein klein wenig Nachdruck zu verleihen.

Martin Seeliger ist kongenialer Partner. Als Saxofonist umgarnt er die Stimme der Sängerin mit Tönen, die dieser durchaus ähnlich sind. Nicht alltäglich war in Achselschwang die Art, wie er der Querflöte nach Art eines Bambusrohrs mit sehr viel Luft Töne entlockte.

Der Schlagzeuger streicht mit weichen Trommelbürsten

Pianist Volker Giesek und Bassist Oliver Hein fügten sich so nahtlos und unaufgeregt in dieses Gebilde, dass sie nur auffielen, wenn sie nicht spielten. Drummer Manfred Blaas schließlich hat den fein abgestimmten Rhythmus, den es bei Jazz braucht. Er drischt nicht auf die Drum ein, er streichelt sie vielmehr mit weichen Trommelbürsten und erschafft so ein Klangerlebnis.

Lesen Sie dazu auch