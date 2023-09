Das Staatsgut Achselschwang hat eine neue Leiterin

Leitungswechsel am Staatsgut Achselschwang. Auf Georg Hammerl folgt Dr. Franziska Blümel.

Seit 1. September hat das Versuchs- und Bildungszentrum für Rinderhaltung eine neue Leiterin. Dr. Franziska Blümel folgt auf Georg Hammerl, der ans Staatsgut Almesbach gewechselt ist.

Blümel (38 Jahre) erwarb laut einer Pressemitteilung der Bayerischen Staatsgüter (BaySG) ihren Master an der Technischen Universität Weihenstephan und promovierte im Bereich der Optimierung der Melktechnik an der Universität Hohenheim. Ihre breite fachliche Expertise ist das Resultat von verschiedenen, mehrjährigen Stationen in der landwirtschaftlichen Forschung und Praxis. Von 2011 bis 2016 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am international bedeutsamen Agroscope Tänikon, dem Institut für Nachhaltigkeitswissenschaften in der Schweiz tätig. In den Jahren 2016 bis 2022 leitete sie einen Pensionspferdebetrieb bei Weilheim. „Mit Frau Dr. Blümel konnten wir eine ausgewiesene Expertin mit fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Rinderhaltung gewinnen, die sicher neue Impulse für das renommierte Staatsgut setzen wird“, freut der Geschäftsführer der BaySG Anton Dippold.

Achselschwang ist eine zentrale Bildungsstätte für Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Bayern

Das Versuchs- und Bildungszentrum Staatsgut Achselschwang unterstützt aktiv die Landesanstalt für Landwirtschaft bei der praktischen Umsetzung von Versuchen und der Erprobung innovativer Produktionsverfahren. In enger Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen werden wegweisende Entwicklungen vorangetrieben. Parallel dazu ist Achselschwang eine zentrale Bildungsstätte für Landwirte und Landwirtinnen aus ganz Bayern, welche hier praxisnahe Schulungen in der Tierhaltung erhalten und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen können. Die effektive Verbindung von Bildung und Forschung ermöglicht einen raschen Transfer neuer Erkenntnisse in die landwirtschaftliche Praxis.

Die Ernennung von Franziska Blümel zur Staatsgutleiterin markiere einen Schritt in der Weiterentwicklung des Staatsguts Achselschwang. Ihre Fachkenntnis und Leitungserfahrung verspreche eine erfolgreiche Zukunft für das Zentrum für landwirtschaftliche Innovation und Bildung, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das Staatsgut Achselschwang bewirtschaftet eine Fläche von mehr als 500 ha, wo\u0002von ein Großteil als Grünland genutzt wird. Die Milchviehherde umfasst 180 Kühe mit Nachzucht und bildet die Grundlage für aktuelle Forschungsprojekte und praxisorientierte Schulungen. Das Leistungsniveau der Milchviehherde liegt bei über 10.000 Kilogramm Milch pro Jahr. (AZ)

