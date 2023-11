Wieder Unfall mit einem Rind am Ammersee: Arbeiter schwer verletzt

Im Staatsgut Achselschwang wird ein Mann durch eine Kuh schwer verletzt. Erst vor wenigen Wochen gab es einen tödlichen Unfall mit einem Rind in Raisting.

Erneut ist es im Ammerseeraum zu einem schweren Unfall mit einem Rind gekommen. Wie die Dießener Polizei meldet, wurde am Mittwoch bei Arbeiten in einem Kuhstall in Achselschwang ein 30-jähriger Arbeiter von einer Kuh schwer verletzt, als er von dieser „überrannt“ wurde, wie es im Polizeibericht heißt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. (AZ)

Lesen Sie dazu auch