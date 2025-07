Die Dießener SPD fordert Änderungen beim Monats-Parkticket

Unmittelbar vor Beginn der Sommerferien hat die SPD-Fraktion des Dießener Marktgemeinderats, bestehend aus Patrik Beausencourt und Marcus Noack einen Antrag auf „Anpassung des Monatstickets der gemeindlichen Parkraumbewirtschaftung“ gestellt. Analog zu ihrem im Februar gestellten Antrag zur Flexibilisierung des Jahrestickets will die SPD-Fraktion erreichen, dass auch für das Monatsticket Laufzeitänderungen vorgenommen werden.

Aktuell ist das Monatsticket für nur für den Kalendermonat gültig, in dem es erworben wurde. „Wer das Ticket beispielsweise am 28. eines Monats erwirbt, kann es somit nur noch wenige Tage nutzen“, heißt es im Antrag an Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Die SPD-Gemeinderäte schlagen vor, ähnlich wie bei der Flexibilisierung des Jahrestickets auch hier eine andere Laufzeit zu vereinbaren. Nämlich eine Gültigkeit von 30 Tagen ab Kaufdatum.

Ein 30-Tage-Parkticket ist für die Dießener SPD-Fraktion transparenter und fairer

Das Ticket solle dann auch nicht mehr Monatsticket heißen, sondern 30-Tage-Ticket. Derzeit biete das Monatsticket kein faires Preis-Leistungs-Verhältnis, und die aktuelle Regelung führe zu Frustration und Verwirrung. „Ein flexibles 30-Tage-Ticket hingegen würde Transparenz und Fairness schaffen, den tatsächlichen Nutzungszeitraum widerspiegeln und eine gerechtere Abrechnung ermöglichen“, heißt es in der Begründung zum Antrag.

Die technische Umsetzung halten Beausencourt und Noack für durchaus machbar, da sie sich lediglich in der Laufzeit von der zum Jahresticket unterscheide.

Die Laufzeit ist allerdings nicht der einzige Kritikpunkt am bestehenden Monats-Parkticket, sondern auch die örtliche Gültigkeit. Momentan ist es so, dass anders als beim Jahresticket, das Monatsticket nur auf dem Parkplatz gültig ist, auf dem der Automat steht, an dem es erworben wurde. „Diese Einschränkung war uns bei der Beratung und Entscheidung zur Einführung der Parkraumbewirtschaftung in dieser Form nicht bekannt und widerspricht unserer damaligen Annahme“, schreibt die SPD-Fraktion in ihrem Antrag.

Derzeitige Gültigkeitsregelung beim Monats-Parkticket in Dießen ist für Nutzer nicht nachvollziehbar

Eine Begrenzung auf nur einen spezifischen Parkplatz sei für Nutzerinnen und Nutzer weder nachvollziehbar noch praktisch. Nicht zuletzt, weil das Monatsticket im Vergleich zum Jahresticket auf den Monat gerechnet doppelt so teuer sei, fordert die Fraktion, dass das Monatsticket zumindest die gleichen nutzbaren Parkflächen beinhalten müsse, wie das Jahresticket.