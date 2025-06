Aggressiver Mann hält die Weilheimer Polizei eine ganze Nacht in Atem

Dank eines aggressiven 42-jährigen Mannes hatte die Weilheimer Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht von Donnerstag, 26. Juni, auf Freitag, 27. Juni besonders viel zu tun.

Wie es im Polizeibericht heißt, kam es am Donnerstagabend gegen 17:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Bahnhofsplatz in Weilheim. Laut Mitteilung von Zeugen gerieten die beiden Männer zunächst in einen lautstarken Streit, in dessen Verlauf einer der Streithähne dem anderen mit der Faust so ins Gesicht schlug, dass dieser zu Boden ging.

Der aggressive 42-Jährige verletzt einen Polizeibeamten im Genitalbereich

Bei Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Weilheim konnte vor Ort nur noch der Geschädigte, ein 42 Jahre alter, stark alkoholisierter Ukrainer mit Wohnsitz in Rottenbuch, angetroffen werden. Nach der Anzeigenaufnahme konnte der 42-Jährige nach Angaben der Polizei mit einer leichten geröteten Wange vor Ort entlassen werden. Eine medizinische Versorgung hatte der Mann laut Polizeibericht abgelehnt.

Kurz nach Mitternacht wurde die Polizei Weilheim erneut verständigt. Der zuvor geschädigte 42-Jährige hatte sich doch zu späterer Stunde vom Rettungsdienst abholen und ins Krankenhaus Weilheim bringen lassen. Nachdem dort keine Behandlungsbedürftigkeit festgestellt werden konnte, sollte der Ukrainer wieder entlassen werden.

Wie die Polizei in Weilheim berichtet, war der Mann damit aber nicht einverstanden. Weil sich der aggressive Mann nach Eintreffen der Streifen der Polizei Weilheim weiterhin weigerte, das Krankenhaus zu verlassen, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht.

Von der Zelle in der Polizeiinspektion Weilheim geht es für den aggressiven Mann ins Krankenhaus in Murnau

Während des Transportes verletzte er nach Angaben der PI Weilheim einen Beamten im Genitalbereich, sodass dieser seinen Dienst vorzeitig beenden musste. Nachdem der Mann sich weiterhin in der Zelle nicht beruhigen gelassen hatte, gegen die Wände schlug und gesundheitliche Probleme angab, wurde erneut der Rettungsdienst hinzugezogen. Die restliche Nacht verbrachte der Mann im Krankenhaus in Murnau. Gegen den 42-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zum zweiten an der Auseinandersetzung Beteiligten machen können, von dem lediglich bekannt ist, dass er mit einer Biertischgarnitur von dannen zog, werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (AZ)