Dießens Polizeichef geht: ein Rückblick auf 44 Jahre Polizeiarbeit

Als Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Alfred Ziegler vor neun Jahren als Dienststellenleiter in Dießen antrat, hätte er sich nie träumen lassen, dass bis zu seiner Pensionierung noch immer kein Bootshaus für das Boot der Wasserschutzpolizei am Ammersee gebaut sein wird. „Die Realisierung habe ich damals als eine leichte Aufgabe gesehen“, erinnert sich Ziegler, der Ende April offiziell seinen Dienst bei der Polizei beenden wird. Sogar seine Rede, die er zur Einweihung des Bootshauses hatte halten wollen, habe er in großen Teilen schon im Kopf fertig, erzählt er. Aber das Bootshaus wird wohl frühestens im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Unsere Redaktion hat mit ihm darüber gesprochen, welche Einsätze ihm besonders in Erinnerung bleiben.

Alfred Ziegler fällt es nicht leicht, seinen Dienst als Polizeichef in Dießen zu beenden.

Neun Jahre stand Alfred Ziegler an der Spitze der Polizeiinspektion Dießen, die im denkmalgeschützten Gebäude an der Dießener Hofmark zu finden ist. Von seinem Büro im ersten Stock aus hatte der 60-Jährige zumindest bis vor Kurzem noch einen guten Blick auf den Ammersee. Nach Bautätigkeiten in der Nachbarschaft kann er jetzt „nur noch“ das Kloster Andechs auf dem Heiligen Berg am Westufer sehen.

Über seinen Schreibtisch im ersten Stock der Polizeiinspektion in Dießen liefen seit 2016 zahlreiche Einsätze. Jetzt geht PI-Chef Alfred Ziegler in den Ruhestand.

Doch nicht deswegen kommt Alfred Ziegler jeden Tag gerne in die Dienststelle und es fällt ihm, wie er unumwunden zugibt, gar nicht so leicht, aufzuhören. „Dafür macht mir mein Job viel zu viel Freude und das Team hier in Dießen ist ein sehr gutes“, lobt er seine 33-köpfige Mannschaft.

Wenn die Stunde des offiziellen Abschieds geschlagen hat, also am 1. Mai, ist Alfred Ziegler, der seine Ausbildung bei der bayerischen Polizei in Königsbrunn begann, genau 44 Jahre und sieben Monate im Dienst für die Sicherheit der Bevölkerung gewesen. Nach der Bereitschaftspolizei leistete er zunächst zehn Jahre Dienst auf verschiedenen Dienststellen beim Polizeipräsidium München. Dort begann er bei der Einsatzhundertschaft, kam dann zur Inspektion am alten Flughafen Riem und studierte von 1993 bis 1995 an der Beamtenfachhochschule Fürstenfeldbruck. 1996 wurde er zum damaligen Polizeipräsidium Oberbayern versetzt. Es folgten Dienste im Bereich Raubdelikte bei der Kripo sowie im Bereich der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Außerdem war Ziegler bei den Inspektionen in Landsberg, Herrsching und Gauting im Einsatz, bevor er schließlich 2016 zur PI Dießen gelangte und deren Chef er seither ist.

Von seiner Dienstwaffe musste Polizeichef Alfred Ziegler nie Gebrauch machen

Natürlich gehört es am Ende einer langjährigen Laufbahn dazu, zurückzublicken und es stellt sich die Frage nach dem vielleicht schwierigsten Einsatz für den Familienvater und leidenschaftlichen Motocross-Fahrer. Ziegler erinnert sich: „Bei einem meiner allerersten Einsätze mussten wir einen Angriff mit einem Gyrosspieß abwehren. Die Situation eskalierte so sehr, dass es fast zum Schusswaffengebrauch gekommen wäre, wäre da nicht unser Diensthund gewesen, der sehr respekteinflößend war.“ Überhaupt sei er froh, dass er nie von seiner Dienstwaffe Gebrauch machen musste, sagt Ziegler. Zwar habe es mehrfach Situationen gegeben, in denen er „gerechtfertigterweise zur Waffe hätte greifen können“, getan habe er es aber nie.

Seit er im eher ländlichen Raum wie Dießen im Einsatz sei, seien so drastische Maßnahmen, wie die Abwägung zu schießen oder nicht, nicht mehr nötig geworden. „Auf dem Land ist die Welt gottseidank noch recht in Ordnung“, betont Alfred Ziegler und ergänzt: „Wir leben hier in einer recht sicheren Gegend, mein Dienstbereich ist außerdem auch noch richtig schön.“ Handschellen hätten wesentlich öfter während seiner Münchner Zeit geklickt, „das war für uns junge Polizisten natürlich schon immer aufregend.“

Dießens scheidender Polizeichef: „Die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte im Kreis Landsberg ist sehr gut“

Auch den Doppelmord in Eching 2017, bei dem eine Mutter und ihr siebenjähriger Sohn getötet worden waren, wird Ziegler wohl nicht mehr vergessen. „Ich war eigentlich im Urlaub und bin dann angerufen worden“, erinnert er sich. „Das war schon sehr bedrückend, auch weil ein Kind getötet worden ist.“ Und die dramatische Suche nach der 16 Jahre alten Stand-up-Paddlerin, die vor Eching ertrank, gehört zu den tragischen Einsätzen, die Ziegler begleiten musste.

Zwar kein „schöner Fall, aber ein eindrücklicher Beweis dafür, wie gut die Einsatzkräfte im Landkreis Landsberg zusammenarbeiten“, sei der Großbrand in Schondorf Ende 2023 gewesen. Auch solche Erlebnisse und Eindrücke bleiben Alfred Ziegler auch nach seiner aktiven Zeit in Erinnerung.

Zu Einsätzen fährt Alfred Ziegler kaum noch, es sei denn, seine Kollegen brauchen dringend Verstärkung. Seine Aufgaben liegen mittlerweile hauptsächlich im Bereich der Personalverwaltung und der Einsatzleitung. „Außer bei Versammlungen, die seit der Corona-Zeit deutlich zugenommen haben, da bin ich fast immer selbst mit vor Ort“, ergänzt er.