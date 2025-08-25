Randale bei Poolparty in Utting

Am Sonntag, 24. August, in den frühen Morgenstunden, gingen bei der Polizei in Dießen mehrere Mitteilungen über Randale im Rahmen einer Poolparty in Utting ein.

Wie sich vor Ort herausstellte, kam es nach Angaben der Polizei zu einem heftigen Beziehungsstreit zwischen der Gastgeberin und dessen Lebensgefährten. In der Folge demolierte dieser die Wohnungseinrichtung seiner Freundin.

Gäste der Poolparty in Utting waren stark alkoholisiert

Der Randalierer versuchte noch zu flüchten, konnte jedoch durch die Polizei gestellt werden. Gegen ihn wird nun laut Polizeibericht wegen diverser Delikte wie Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Die anwesenden Gäste waren ebenso wie das streitende Pärchen stark alkoholisiert.

Bei einem Gast wurde zudem der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, da dieser trotz seiner Alkoholisierung mit dem Auto nach Hause fahren wollte. (AZ)