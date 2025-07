Am Samstag findet wieder der Ammersee-Triathlon in Dießen statt

Bereits zum 25. Mal findet am Samstag, 12. Juli, in Dießen der Ammersee-Triathlon statt. Angeboten werden verschiedene Wettbewerbe, über die Sprint-Distanz wird auch ein Wettkampf der Landesliga ausgetragen. Der Startschuss für die erste Gruppe fällt um 9 Uhr am Strandbad St. Alban, aufgrund des Wettkampfs gibt es in Dießen auch Straßensperrungen, die zu beachten sind.

Nicht nur für die Teams der Triathlon-Landesliga wird es ein spannender Wettkampf werden, auch die Nachwuchs-Triathleten wollen gute Ergebnisse sammeln, für sie zählt der Ammersee-Triathlon nämlich zum Oberbayern-Kids-Cup. Doch nicht nur für erfahrene Triathleten ist am Samstag rund um das Ammersee-Gymnasium etwas geboten, für Interessierte besteht auch die Möglichkeit in diese Sportart „hineinzuschnuppern“. Allerdings ist das Teilnehmerlimit bei diesen Einzelwettbewerben bereits erreicht, kurzfristige Anmeldungen sind nur mehr für die Staffeln möglich.

Bereits ab 8 Uhr gilt die Straßensperrung in Dießen

Die Radstrecke führt die Athletinnen und Athleten auf der Dießener Straße nach Riederau, wo gewendet wird. Je nach Altersklasse und Wettkampf sind unterschiedlich viele Runden zu absolvieren, ehe es auf die Laufstrecke geht. Wegen der Radstrecke ist auch die Staatsstraße 2055 ab Ammersee-Gymnasium bis Riederau, Einmündung Currypark von 8 bis 14.30 Uhr komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt in Dießen ab Marktplatz 1 über die Herrenstraße - Hofmark - Landsberger Straße - Entraching - Utting und umgekehrt. Anlieger haben freie Zufahrt bis zum abgesperrten Bereich der Rennstrecke, teilt die Gemeinde Dießen mit. (AZ)