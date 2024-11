Wer mit dem Zug pendelt, weiß: Eine Minute zu spät am Bahnsteig und – vorausgesetzt der Zug ist pünktlich – mehr als die roten Schlusslichter des letzten Waggons sind nicht mehr zu sehen. Damit das nicht passiert, hilft entweder die eigene Armband- oder Handyuhr oder die große Bahnhofsuhr. Die, so sollte man meinen, zeigt auf jeden Fall die richtige Zeit an.

