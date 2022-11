Das "Gedächtnis von Raisting" feierte sein Jubiläum

Plus Der "Heimat- und Trachtenverein Raisting-Sölb" feiert seinen 75. Geburtstag. Im Heimatmuseum bleibt die Dorfgeschichte für nachfolgende Generationen präsent.

Mit einem Festabend, bei dem der Raistinger Jugendgsang, der Kinderchor, die Grainau Musi, die Dreiviertel-Musi und die Tanzgruppen der Jugend- und der Erwachsenen mitwirkten, feierte der "Heimat- und Trachtenverein Raisting-Sölb" sein 75-jähriges Jubiläum. Der Saal des "Gasthof zur Post" war voll besetzt, als der Vorsitzende Roland Happach die Gäste begrüßte.