Ammersee

vor 18 Min.

Rotes Kreuz feiert 100 Jahre Sanitätsbereitschaft in Dießen

Plus Die Rotkreuz-Bereitschaft in Dießen blickt auf 100 Jahre seit ihrer Gründung zurück. Das wird bei einem Festakt im Traidtcasten gefeiert.

Von Gerald Modlinger

Der Traidtcasten ist am Samstagabend wohl der sicherste Ort in Dießen gewesen – jedenfalls im Hinblick auf ein mögliches gesundheitliches Problem. Dort feierte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) das 100-jährige Bestehen seiner Breitschaft in Dießen. Entsprechend viele Ärztinnen und Ärzte und Sanitäter und Sanitäterinnen waren zu diesem festlichen Anlass zusammengekommen.

