16-jähriger Kradfahrer wird bei Unfall in Weilheim schwer verletzt

Schwer verletzt wird ein 16 Jahre alter Kradfahrer bei einem Unfall in Weilheim, weil er trotz durchgezogener Linie zum Überholen ansetzt und übersehen wird.

Am Freitag (16. September) kommt es in der Olympiastraße in Weilheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei befuhr um 14.30 Uhr eine 46-jährige Frau aus dem nördlichen Landkreis Weilheim-Schongau mit ihrem Pkw die Olympiastraße in Weilheim in südlicher Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 6 wollte sie nach links in ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah sie, dass ein 16-jähriger Weilheimer mit seinem Leichtkraftrad gerade dabei war, sie trotz durchgezogener Linie – also verbotswidrig – zu überholen.

Motorrad wird noch gegen zwei Autos geschleudert

Einen Zusammenstoß konnte die Frau nicht mehr verhindern. Dabei verletzte sich der 16-Jährige schwer, er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden an insgesamt vier Fahrzeugen (das Motorrad wurde bei dem Unfall auch noch gegen zwei weitere Pkw geschleudert) beläuft sich auf rund 12.000 Euro. (AK)

