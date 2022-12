Ausstellung "3spurig" startet im Blauen Haus in Dießen

Kalligrafie, abstrakte Malerei und figürliche Plastiken präsentieren drei Künstlerinnen in ihrer Gemeinschaftsausstellung im Blauen Haus in Dießen.

"3spurig" - so lautet das Motto der Ausstellung der Künstlerinnen Kathrin Balling, Erika Müller und Helga Zellner, die im Blauen Haus in Dießen ab Sonntag, 4. Dezember, zu sehen sein wird. Dreispurig sind sie auch in ihrem künstlerischen Schaffen.

Von der Kunst des schönen Schreibens zeugen die kalligrafischen Arbeiten von Kathrin Balling, die im Blauen Haus in Dießen zu sehen sind. Foto: Kathrin Balling

Die Leidenschaft von Kathrin Balling aus Andechs gilt der Kalligrafie - der Kunst des schönen Schreibens. Mit unterschiedlichsten Schreibgeräten und Techniken setzt sie Texte im freien Spiel der Formen, Farben und Kompositionen um.

Für Erika Müller aus Weilheim sind Farben das, was Kunst ausmacht. Ihre Vorliebe für kräftige Farben zeigt sie in abstrakter Malerei mit einer Mischtechnik aus Acryl- und Aquarellfarben.

Figürliche Plastiken aus Keramik zeigt Helga Zellner in der Ausstellung "3spurig" im Blauen Haus in Dießen. Foto: Helga Zellner

Helga Zellner aus Rosenheim zeigt ihre figürlichen Plastiken aus Keramik. Besonders der Mensch fasziniert sie in all seinen Daseinsformen. Jede Plastik ist ein handmodelliertes Unikat und trägt ihre ganz persönliche Note.

Die Ausstellung ist bis 11. Dezember zu sehen

Die Ausstellung im Kulturforum Blaues Haus in Dießen, Prinz-Ludwig-Str. 23, ist von Sonntag, 4. Dezember, bis Sonntag, 11. Dezember, täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. (AK)

