Ab 1. Mai im Bus von Dießen nach Herrsching?

Plus Im Augenblick wird ausgelotet, ob sich ein Busverkehr von Dießen nach Herrsching einrichten lässt. Doch noch haben sich nicht alle potenziellen Partner dazu verbindlich geäußert.

Ein Linienbus von Dießen nach Herrsching und zur S-Bahn nach München: Die Forderung nach einem Busverkehr zwischen West- und Ostufer wird seit vielen Jahren regelmäßig erhoben. In Kürze könnte zumindest ein Versuch für eine solche Buslinie gemacht werden. Der Dießener Gemeinderat hat sich jetzt dafür ausgesprochen, berichtete Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) – allerdings unter einer Maßgabe.