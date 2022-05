Ab Montag: Baustelle in der Bannzeile in Dießen

In der Bannzeile in Dießen wird ab Montag gebaut. Die Wasserleitung muss erneuert werden.

Im Auftrag der Marktgemeinde Dießen beginnen am Montag, 9. Mai, die Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung in der Bannzeile. Die bestehenden Leitungen gehören zu den ältesten in der Marktgemeinde und werden komplett erneuer, auch etliche Hausanschlüsse werden ausgewechselt.

Kurzzeitig muss auch das Wasser abgestellt werden

Für die Trinkwasserversorgung wird für die Zeit während der Baumaßnahme eine Notversorgung hergestellt. Im Zuge dieser Arbeiten muss das Wasser immer wieder zeitweise, jedoch nur kurz, abgestellt werden. Die Anwohnerinnen und Anwohner werden über die Termine nochmals informiert.

Die Straße bleibt während der Arbeiten stets bis zur Baustelle von beiden Richtungen befahrbar, bei der unmittelbaren Zufahrt zu Grundstücken muss teilweise mit Behinderungen gerechnet werden. Das Ende der Bauarbeiten ist für Mitte September geplant. (ak)

