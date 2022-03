Absolventinnen der Dießener Fotokunst-Akademie stellen aus

Drei Absolventinnen der Fotokunst-Akademie „WennHeldenReisen“ zeigen im Blauen Haus in Dießen ihre Abschlussarbeiten. Die Ausstellung wird am 19. März eröffnet.

Schon vor über einem Jahr haben die drei Künstlerinnen Charlotte Fechner, Anne Killat und Petra Müller-Glodde ihr zweijähriges Studium an der in Dießen gegründeten Fotokunst-Akademie „WennHeldenReisen“ beendet. Nun kann mit einem Jahr Verzögerung die Absolventenausstellung im Kulturforum Blaues Haus in Dießen am Ammersee stattfinden – und zwar vom 19. bis zum 27. März.

Unter dem Titel „EnFace“ zeigen die drei Künstlerinnen laut einer Pressemitteilung ihre Abschlussarbeiten. Die Ausstellung wird am 19. März um 16 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.

Unsichtbares sichtbar machen

Alle drei Künstlerinnen werden bei der Vernissage anwesend sein und abwechselnd während der gesamten Öffnungszeiten der Ausstellung (Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 18 oder nach Vereinbarung).

Fechner, Killat und Müller-Glodde arbeiten experimentell fotografisch und suchen dabei den Dialog mit der Malerei und die Interaktion mit dem Betrachter, heißt es in der Mitteilung. Das Offensichtliche trete zurück und Begegnung und Berührung werde sichtbar und erlebbar. Es gehe darum, „Unsichtbares sichtbar zu machen.“

Charlotte Fechners Bilder sind fragende Fotografien. Sinnliche Abstraktionen im Spannungsfeld zwischen Kontakt und Distanz, Offenbarung und Verhüllung. Es gehe um Grenzbereiche der eigenen Verwundbarkeit, um Sehnsucht, Ängste und Erlösung, aber ebenso um die schlichte, pure Lust an der Selbstbefreiung. „Antworten leuchten aus den Fotografien nicht, aber Fragen, die richtigen Fragen“.

Die immense Präsenz dieser Forschungen spiegele wider, wie sehr man sich dafür auf sich selbst einlassen müsse.

Einfach fotografieren und Impulsen nachgeben

Das könnten diese Bilder lehren. Anne Killat zeigt ihr Projekt „Serendipity – Spuren bemerken, Schlüsse ziehen“ und umfasst die drei Werkreihen „LebensLinien“, „Coronagrographie“ und „LebensWandel“. Killat arbeitet oft zunächst ohne konkretes Konzept. Sie erlaubt sich, Impulsen nachzugeben, einfach zu fotografieren oder zu malen, was ihr in dem Moment aus einer inneren Notwendigkeit heraus wichtig erscheint.

Erst später gelte es, diese scheinbar zufälligen Bilder zu hinterfragen und Schlüsse daraus zu ziehen, Themen zu erkennen, die sie in ihrem Leben beschäftigen und bewegen. Für die Betrachtenden sind ihre Bilder eine Einladung, eigene Beobachtungen und Empfindungen zuzulassen und ohne konkrete Suche in eine andere Welt einzutauchen. Sie werden etwas finden, nach dem sie nicht gesucht haben. Zu ihrem Ausstellungsprojekt ist ein Katalog erschienen.

Grenzen machen einsam

Petra Müller-Glodde widmet ihre ausgestellten Fotografien dem Thema „Grenzen“. Viele Menschen spürten nicht erst seit Corona: Grenzen engen ein, verletzen, machen einsam. Müller-Glodde thematisiert die Beschränkungen, geht aber darüber hinaus: „Grenzen zeigen auch, wo wir stehen – machen die Konturen unseres Umfeldes sichtbar, geben Anstöße zum Nachdenken, lassen Veränderbares erahnen. Manchmal lösen sich Grenzen auf, das Neue liegt noch im Nebel – schemenhaft– verwischt – nicht fassbar. Oder wir schieben Grenzen hinaus, überwinden sie - das braucht Mut – gibt Selbstvertrauen – öffnet neue Horizonte und Raum für Aufbruch, Entdeckung und Begegnung.“ Müller-Gloddes Bilder laden den Betrachtenden ein, dem Umgang mit seinen eigenen Grenzen nachzuspüren.

Die Absolventenausstellung EnFace im Kulturforum Blaues Haus in Dießen, beginnt mit einer Vernissage am Samstag, 19. März, 16 Uhr und dauert bis Sonntag, 27. März. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Termine zu anderen Zeiten sind auf Anfrage unter der Telefonnummer 0172/2130806 möglich. (ak)