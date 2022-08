Ammersee

vor 35 Min.

Achselschwang: Baumvernichtung oder Pflegemaßnahme?

Diese Rosskastanie an der Staatsstraße in Achselschwang wurde am Samstag stark zurückgeschnitten. Das sorgte für Aufregung.

Plus An der Staatsstraße in Achselschwang wird eine Rosskastanie drastisch zurückgeschnitten. Das sorgtfür einige Aufregung. Die Untere Naturschutzbehörde erläutert, warum die Maßnahme notwendig war.

Von Gerald Modlinger

Große Aufregung ist in den vergangenen Tagen um eine Rosskastanie an der Staatsstraße in Achselschwang entstanden. Mitten im Sommer wurde der Solitär-Baum mit einer für eine Kastanie ungewöhnlich weiten Krone radikal zu einem Torso zurückgeschnitten. Etliche Naturfreunde fragen sich, warum das gemacht wurde.

