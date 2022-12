Advent im Dießener Marienmünster heuer ohne Mysterienbühne

Plus Für viele gehört ein Besuch des Dießener Marienmünsters mit seiner Mysterienbühne zur Vorweihnachtszeit wie Weihnachtsmarkt und Plätzchen. Warum die Bühne heuer leer bleibt.

Normalerweise bestaunen Besucherinnen und Besucher des Dießener Marienmünsters um diese Jahreszeit die große Mysterienbühne hinter dem Hauptaltar mit adventlichen Szenen aus der Heiligen Schrift. Kurz vor Weihnachten ist dort immer die Herbergssuche von Josef und der schwangeren Maria zu sehen. Wer aber in diesen Tagen das Marienmünster betritt, sieht vom Theatrum Sacrum, das auf die Erbauungszeit des Münsters (1732-1739) zurückgeht, schlicht und einfach nichts. Gut, nichts stimmt nicht ganz, die das Jahr über immer gezeigte Aufnahme Mariens in den Himmel ist zu sehen. Aber eben nicht die für die Advents- und Weihnachtszeit typische Szenerie mit Bühnenbild und Krippenfiguren.