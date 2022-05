Ammersee

vor 50 Min.

Änderung beim Bauen: Dießen reduziert den Abstand

Bauherren haben in Dießen jetzt wieder etwas mehr Möglichkeiten. Der Dießener Gemeinderat hat die Abstandsflächenregelungen gelockert.

Plus Lange wurde darüber gestritten, wie dicht in Dießen gebaut werden darf: Jetzt kippt Gemeinderat die Sonderregel in der Marktgemeinde wieder.

Von Uschi Nagl

Nach der Novelle der Bayerischen Bauordnung vor zwei Jahren hatte sich die Marktgemeinde für eine Vergrößerung der Abstandsflächentiefen entschieden. Nach einem Jahr kehrt man nun allerdings wieder zu moderateren Werten zurück, die nach Ansicht der Befürworter (13:9) im Gemeinderat weitgehend der Situation vor 2021 entsprechen.

