Alle Jahre wieder: Pfarrmuseum Dießen mit Krippen und Ikonen

Zur Advents- und Weihnachtszeit öffnet wieder das Pfarrmuseum von Dießen. Ein früherer Pfarrer von Dießen hat diese sakrale Kunstsammlung zusammengetragen.

Alle Jahre wieder, wenn es auf Weihnachten zugeht, wird das Pfarrmuseum im Dießener Traidtcasten geöffnet. Die Sammlung, die vom früheren Dießener Pfarrer Monsignore Heinrich Winterholler und Schwester Ulrike zusammengetragen wurde, zeigt nicht nur eine Vielzahl von Weihnachtskrippen aus verschiedenen Ländern, sondern auch Ikonen und Kunstwerke zweier Zeitgenossen Winterhollers aus der Region.

Pünktlich zum ersten Adventswochenende wird das Pfarrmuseum in Dießen wieder geöffnet, und zwar am Sonntag, 27. November, von 14 bis 16 Uhr. Ebenfalls von 14 bis 16 Uhr kann das Museum an den Samstagen, 10. und 17. Dezember, sowie an den Sonntagen, 11. und 18. Dezember, am Stephanstag, 26. Dezember, an Neujahr, am Dreikönigstag und am anschließenden Wochenende, 7./8. Januar, besichtigt werden.

Am zweiten Advent ist das Pfarrmuseum in Dießen länger geöffnet

Viel los wird rund um das Marienmünster am zweiten Adventswochenende sein, an dem der Weihnachtsmarkt stattfindet und im Marienmünster ein Adventskonzert gegeben wird. Deshalb ist das Pfarrmuseum am Samstag, 3. Dezember, von 13 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 17 Uhr, länger als an den anderen Tagen geöffnet. Es befindet sich im zweiten Obergeschoss und kann über den Eingang der Kirche St. Stephan und mit einem Aufzug erreicht werden.

Das Museum beherbergt ungefähr 200 Krippen, davon werden ungefähr 100 ausgestellt. Außerdem gibt es eine Ikonenabteilung mit etwa 30 bis 40 solcher Bildnisse und eine große Sammlung von Bildern des naiven Malers Max Raffler aus Greifenberg sowie Schnitzwerken des Schöffeldinger Land- und Gastwirts und Bildhauers Michael Kaindl, deren Werke Monsignore Heinrich Winterholler sehr schätzte. (ger)

