Ammersee

07:02 Uhr

Am Ammersee kommen immer mehr Störche an

Plus Bereits seit Mitte Februar sind in der Ammerseeregion wieder mehr Weißstörche zu sehen. Den Ort Raisting liebt das Federvieh ganz besonders. Storchenexperte Wolfgang Bechtel hofft auf eine erfolgreiche Aufzucht.

Von Frauke Vangierdegom

Schon Mitte Februar bezogen die ersten Weißstörche in ihre Sommerquartiere am Ammersee. Das hat zumindest Franz Sanktjohanser beobachtet, der seit zehn Jahren dem Federvieh auf dem Dach seines Wohnhauses in der Dießener Fischerei ein Zuhause anbietet. Kurz zuvor war schon der Horst in der Herrenstraße bezogen worden und vor wenigen Tagen dann auch der auf der Mädchenrealschule.

