Ammersee

vor 37 Min.

Am Sonntag gibt es noch einmal Sonderfahrten auf dem Ammersee

Am Sonntag finden auf dem Ammersee noch einmal Sonderfahrten mit den Ausflugsschiffen der Bayerischen Seenschifffahrt statt.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Eigentlich ist sie ja schon vorbei, die Schifffahrtssaison 2022 auf dem Ammersee. Aber am Sonntag sticht die Ammersee-Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt noch einmal in See.

Themen folgen