Ammersee

vor 18 Min.

Am Weberhof in Dettenschwang wachsen 230 Tomatensorten

Rund 230 Tomatensorten hat Anneliese Weber in ihrem Garten in Dettenschwang angebaut. Am Samstag präsentiert sie die Früchte im Rahmen der Aktion „Bunt sind schon die Felder.“

Plus Das Netzwerk „Gartenwinkel-Pfaffenwinkel“ lädt zum Gartentag. Besucht werden kann am Samstag auch der Garten von Anneliese Weber in Dettenschwang.

Von Frauke Vangierdegom

Barrierefreier, üppiger Nutz- und Blumengarten auf 1300 Quadratmetern mit den unterschiedlichsten Gartennischen: Hochbeete mit Gemüse, Tomatenraritäten, Kräuter, Obstbäume und Wildfrüchte, Bienentrachtpflanzen, Rosen, Klematis, Phlox und viele verschiedene Geranien in Töpfen und Beeten. Umrahmt ist die Gartenpracht mit allerlei Keramik aus Dießen. Direktvermarktung von Honig, Marmeladen, Türkränzen, Blumensträuße und Tomatenjungpflanzen – das ist der Weberhof in Dettenschwang, der am Samstag, 3. September, besucht werden kann. Denn dann veranstaltet das Netzwerk „Gartenwinkel-Pfaffenwinkel“ einen ganz besonderen Tag der offenen Gärten. Das Motto lautet zwischen 13 und 18 Uhr „Bunt sind schon die Felder“.

