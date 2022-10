Amateurfunker in Raisting: Die letzte Rettung vor dem Blackout

Plus Amateurfunker bauen beim Fieldday eine Sendeanlage bei Raisting auf. Mit Solarstrom funken sie auch noch, wenn sonst nichts mehr geht.

Lange suchen brauchte man das Camp der Amateurfunker nicht, die zum Fieldday nach Stillern gekommen waren. Ein unübersehbar hoher Gittermast, mit Seilen in alle Richtungen abgespannt, wies Teilnehmern und Besuchern den Weg auf die Wiese südlich des Biergartens.