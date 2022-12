Ammersee: Lärmaktionsplan soll Tempo 30 auf Staatsstraße ermöglichen

Schondorf beauftragt Planungsbüro mit Erstellung eines Lärmaktionsplans. Der soll Tempo 30 auf der Staatsstraße ermöglichen. Interkommunale Kooperation mit Utting.

Die Gemeinde Schondorf nimmt gut 15.000 Euro in die Hand, um einen Lärmaktionsplan erstellen zu lassen. Beauftragt wurde damit ein Ingenieurbüro aus Greifenberg. In dem Plan wird der Abstand zwischen Straße und Wohnbebauung erfasst. Hinzu kommt die Verkehrsbelastung an der jeweiligen Stelle. Aus den Punkten wird dann die Lärmbelastung berechnet.

Tempo 30 am Ammersee? Flüsterasphalt lohne sich innerorts kaum

Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) erläuterte: "Je nachdem, wie viele und wie stark Anwohner betroffen sind, richtet sich die daraus resultierende Maßnahme. Tempo 30 wäre die Lösung, die am einfachsten umzusetzen wäre." Flüsterasphalt lohne sich innerorts hingegen kaum, weil dieser erst ab höheren Geschwindigkeiten eine nennenswerte Wirkung entfalte.

Neben Schondorf beschreitet aktuell auch Utting diesen Weg. Rätin Stefanie Windhausen (Grüne) fragte, ob sich die Gemeinden die Kosten für Ingenieurbüro und den beratenden Anwalt teilten. Dies sei nur beim Anwalt möglich, da bei den Messungen keine Einsparungen möglich seien, antwortete Herrmann. Schondorf und Utting haben für ihren Weg ein Vorbild: Inning am Ammersee hatte auf diese Weise bereits Erfolg und konnte Tempo 30 einführen.

Simon Springer (CSU) hakte nach, wie stark sich Schondorf an Inning orientiere. "Ist es dieselbe Firma?" Der Bürgermeister nannte keine Namen, äußerte aber, dass sich die Kommune "sehr stark" anlehne.

