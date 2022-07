Ammersee: Schiedsrichtergruppe feiert 75-jähriges Bestehen

Die Schiedsrichtergruppe Ammersee-FFB feiert ihr 75-jähriges Bestehen. Langjährige Mitglieder werden ausgezeichnet. Aktuell läuft ein Vertreter in der 3. Bundesliga auf.

Die Schiedsrichtergruppe Ammersee-Fürstenfeldbruck (SRG) feierte kürzlich ihr 75-jähriges Bestehen. Beim Festabend gab es zahlreiche Ehrungen für langjährig aktive Schiedsrichter.

Gruppenobmann Christian Erdle konnte neben den Ehrenmitgliedern den Vizepräsidenten des Bayerischen Fußballverbands, Robert Schraudner, Bezirksschiedsrichterobmann Prof. Walther Michl, Kreisschiedsrichterobmann Thomas Sonnleitner, Kreisjugendleiter Walter Huppmann und den Kreisehrenamtsbeauftragten Hans Melch begrüßen. In den Grußworten von Schraudner und Prof. Michl wurde die Arbeit im Nachwuchsbereich und bei den Spitzenschiedsrichtern gelobt, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. So dürfe beispielsweise Assad Nouhoum nun in der 3. Liga pfeifen.

Mitglied aus Türkenfeld seit 60 Jahren dabei

Er wurde auch für seine 10-jährige Schiedsrichtertätigkeit geehrt, zusammen mit Michael Elster (Moorenweis), Lorenz Kapser (Gröbenzell), Lorenz Heiler (Unterpfaffenhofen) und Florian Rother (Eichenau). 20 Jahre als Schiedsrichter sind Wolfgang Klotz (Moorenweis), Felix Ruf (Wildenroth) und Walter Bretthauer (Windach) aktiv. Auszeichnungen gab es auch für Rainer Popfinger (Schwabhausen, 25 Jahre), Manfred Dworsky (Althegnenberg, 30 Jahre), Charly Kögler (Gröbenzell) und Peter Wolf (Fürstenfeldbruck, beide 40 Jahre). Josef Vetterl (Eberfing) und Willy Dodenhoff (Schöngeising) wurden für 50 Jahre geehrt, und Erhard Schittenhelm (Türkenfeld) für 60 Jahre. Er erhielt eine Trophäe für diese besondere Leistung.

Das 75-jährige Bestehen der Schiedsrichtergruppe Ammersee-FFB feierten deren Mitglieder kürzlich. Dabei wurden auch zahlreiche Schiedsrichter für ihren langfristigen Einsatz ausgezeichnet. Foto: Schuster

Schriftführer Peter Schuster präsentierte einen Rückblick auf die Historie der SRG. Er sparte schwierige Phasen ebenso wenig aus wie die Erfolgsgeschichte, die mit dem Einstieg von Christian Erdle als Obmann im Jahr 2006 begonnen habe. Schuster skizzierte die Aktivitäten der SRG vom jährlichen Ausflug bis zur eigenen Theatergruppe und ergänzte Meilensteine aus dem sportlichen Bereich wie das Projekt „Fair trotz Emotion“, die Tandem-Schiedsrichter und die Schaffung eines Vertrauensschiedsrichters. Christian Erdle bedankte sich bei allen Beteiligten für ihren Einsatz. (AK)