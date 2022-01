Ammerseeregion: Was tun gegen explodierende Heizkosten?

Plus Fachleute aus der Region raten nicht nur zu Dämmungen, sondern auch zu Kombi-Heizungen, die neben fossilen oder regenerativen Brennstoffen die Sonnenenergie nutzen.

Die Energiepreise steigen 2022 weiter. Das hat mehrere Ursachen, unter anderem die zum 1. Januar wirksam gewordene nächste Stufe der CO2-Bepreisung. Immens verteuert hat sich das Heizen mit Öl – allein im letzten Quartal 2021 verdoppelten sich die Ausgaben der Haushalte für den fossilen Brennstoff. Der Literpreis nähert sich der Ein-Euro-Marke.