An Dießen fahren die Schiffe mal wieder vorbei

Lange Gesichter am Dampfersteg in Dießen. Die Sonderfahrt auf dem Ammersee findet ohne die in den Seeanlagen wartenden Ausflugsgäste statt.

Wer vergangenen Sonntag das gute Wetter nutzen und von Dießen aus mit dem Ausflugsschiff in einer Sonderfahrt noch einmal über den Ammersee fahren wollte, der wurde bei seiner Ankunft in den Seeanlagen enttäuscht. Denn ein Zugang zum Dampfersteg war nicht möglich und somit auch kein "Einchecken" auf dem Ausflugsschiff.

Vergangene Woche hatte die Bayerische Seenschifffahrt angekündigt, aufgrund des schönen Wetters die Schifffahrtssaison 2022 zu verlängern. Offiziell hatte die ja am Kirchweihsonntag geendet. Sonderfahrten zwischen Stegen, Herrsching, Dießen, Schondorf und Utting ermöglichten es vielen Gästen noch einmal, den See per Ausflugsschiff zu umrunden. Nur die Gäste, die in Dießen darauf warteten, das Schiff zu besteigen, schauten in die Röhre.

Denn der große Anlegesteg konnte nicht betreten werden. Petra Freund, die Pressesprecherin des Marktes Dießen, sagt: "Das Gelände vor dem Steg ist mittlerweile ausgekoffert und wird für die Pflasterung vorbereitet." Man habe die Arbeiten gleich nach dem offiziellen Ende der Schifffahrtssaison in Angriff genommen, um mit der Neugestaltung der Seeanlagen zügig voranzukommen. Von den geplanten Sonderfahrten habe die Gemeinde eher durch Zufall erfahren.

Erst beim Aushängen der Fahrpläne die Situation erkannt

Und auch Florian Schmid, Betriebsleiter der Seenschifffahrt Ammersee in Stegen, sagt: "Wir haben erst beim Aushängen der Sonderfahrpläne am Freitagnachmittag festgestellt, dass von Dießen aus gar keine Fahrgäste zusteigen können." Zwar habe man die Fahrpläne auf der Homepage der Seenschifffahrt angepasst, das hätten aber wohl viele Menschen nicht gelesen. Es tue ihm leid, wenn es durch die kurzfristige Änderung der Fahrpläne zu Irritationen gekommen sei.

Am kommenden Sonntag, 30. Oktober, könnte es - wenn das Wetter mitmacht - noch einmal Sonderfahrten auf dem Ammersee geben. Gästen aus Dießen rät Schmid, nach Riederau zu kommen und dort an Bord der Ausflugsschiffe zu gehen. Ob am Sonntag tatsächlich noch einmal in See gestochen wird, können Interessierte ab Donnerstag, 27. Oktober, auf der Homepage der Seenschifffahrt nachlesen.

