Andechs: Großbrand in Flüchtlingsunterkunft

Das Asylbewerberheim in Andechs brennt. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der erste Stock steht laut Polizei in Vollbrand.

Derzeit läuft ein Feuerwehreinsatz in Andechs: Wie die Polizei in einer Erstmeldung mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 10.25 Uhr zum Asylbewerberunterkunft in Andechs gerufen.

Container ausgebrannt: Erster Stock laut Polizei in Vollbrand

Die Feuerwehr versucht derzeit, den in Vollbrand stehenden ersten Stock der Unterkunft im Birkenmoosäckerweg zu löschen. Die Arbeiten werden laut Polizei noch geraume Zeit in Anspruch nehmen.

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten mehrere Personen eine Rauchgasvergiftung und werden ärztlich versorgt. Ein Container ist komplett ausgebrannt. (ak)

Lesen Sie dazu auch