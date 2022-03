Andechs: Leuchtturmprojekte für mehr Bio

Plus Agrarministerin Michaela Kaniber zeichnet die ersten Gewinner der Initiative „30 für 30“ aus. Darunter auch ein Unternehmen vom Ammersee.

30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen Bayerns sollen bis zum Jahr 2030 ökologisch bewirtschaftet werden. In diesem Kontext sucht die Initiative „30 für 30“ insgesamt 30 engagierte Betriebe, die zeigen, wie bio-regionale Ernährung in Bayern gelingen kann. Vergangene Woche zeichnete Agrarministerin Michaela Kaniber die ersten fünf Gewinner auf dem Biohof des Andechser Bürgermeisters Georg Scheitz aus.