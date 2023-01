André Hartmann ist mit seinem Soloprogramm im Sudhaus Seefeld zu Gast

"Veganissimo - Der Topf macht die Musik!" heißt es am 14. Januar im Sudhaus Seefeld, wenn der Starnberger Kabarettist André Hartmann mit seinem Soloprogramm auftritt.

Leben wir in einer politisch korrekten Zeit, oder muss sich an unserem Leben etwas gehörig "gendern"? Vegan ist das denn bitte? - Dieser Frage geht der Musikkabarettist, Pianist und Stimmenimitator, André Hartmann im Sudhaus in Seefeld nach.

In seinem fulminanten, wahnsinnig komischen Soloprogramm beschreitet André Hartmann die unwegsamen Wege der Musik vom 17. Jahrhundert bis heute auf dem Flügel und singt dazu in 45 unterschiedlichen Promi-Stimmen, die er zum Teil jahrelang beim berühmten Singspiel auf dem Nockherberg (2005 bis 2014) unter anderem als Darsteller von Gerhard Schröder und Christian Ude unter Beweis stellen konnte.

André Hartmann als Gerhard Schröder am Nockherberg

Der preisgekrönte Musikkabarettist, Pianist und Stimmenimitator (unter anderem Schwabinger Kunstpreis 2019) erfüllt an dem Abend wieder die Liederwünsche des Publikums: Ob aus Pop, Schlager, Klassik, Musical oder Evergreen - er spielt und singt es in einer Version, die keiner je so vorher gehört hat.

Der gebürtige Starnberger erhielt bereits mit vier Jahren seinen ersten Klavierunterricht und studierte an der Hochschule für Musik und Theater München. Noch während seines Studiums entdeckte er sein Talent für das Musikkabarett und hatte beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg 2005 sein erfolgreiches Debüt als Double des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder, später noch einmal als Darsteller von Christian Ude. Seitdem trat der geniale Pianist in mehr als 20 Ländern mit seinen musikalisch anspruchsvollen Moderationen und Kabarettshows auf. (AZ)

