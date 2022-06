Architektouren mit nur einem Ziel im Landkreis Landsberg

Die "Architektouren", die seit Jahren bekannte Leistungsschau der Baukunst in Bayern, fällt im Landkreis Landsberg etwas bescheidener als früher aus: Nur in Eresing gibt es was zu sehen.

Wer sich vor der Corona-Pandemie im Landkreis Landsberg auf den Weg der „Architektouren“ begab, den erwartete bisweilen ein Programm, das das ganze letzte Juni-Wochenende füllte. Zur ersten Leistungsschau der Bayerischen Architektenkammer nach der Pandemie sieht es etwas anders aus. Nur ein Objekt wird gezeigt. Es ist das „KultuRathaus“ in Eresing.

Der Neubau war ein Vorhaben, in das ein gewisser Anspruch gelegt wurde – sowohl hinsichtlich der Nutzung als auch in der Formgebung. Dementsprechend ließ die Gemeinde als Bauherrin zunächst auch einige Plangutachten von Architekten erstellen. Ausgewählt wurde die Planung des aus Landsberg stammenden Münchener Architekten Christoph Maas. Seine Aufgabe war, eine Gemeindekanzlei mit kleinem Veranstaltungssaal, Sitzungssaal für den Gemeinderat und einigen Nebenräumen zu errichten, der auch kulturellen Aktivitäten Platz bietet und zudem geöffnet werden kann, um von dort aus die Gäste etwa beim Ulrichsfest oder bei der Maifeier bewirten zu können.

Vom Sitzungssaal aus blickt man auf die Pfarrkirche St. Ulrich

Das Gebäude sollte neben Kirche „Altem Wirt“, Maibaum, Brunnen, Mariensäule und Kriegerdenkmal einen Ortsmittelpunkt darstellen, so Maas weiter und auch ein weltliches Gegenüber zur Kirche darstellen. Der verglaste Giebel öffnet den Sitzungssaal des Gemeinderats im Obergeschoss zum Kirchenschiff hin und das Erdgeschoss lässt sich auf der Längsseite hin auch zum Dorfplatz öffnen, wenn dort eine Veranstaltung stattfindet. Trotz der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten nimmt der Neubau den schlichten, eher scheunenartigen Charakter des Vorgängergebäudes auf.

Besichtigt werden kann das KultuRathaus am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 13 und am Sonntag, 26. Juni, von 14 bis 16 Uhr. Der Architekt wird Führungen anbieten. Mehr ist allerdings nicht geplant, die gastronomischen Möglichkeiten werden also nicht zu erleben sein. Grund dafür ist laut Bürgermeister Michael Klotz, dass am Samstag um 17 Uhr auch die Gedenkausstellung des Kunstvereins „Vis à vis“ für den Anfang Januar verstorbenen Maler Karl Witty eröffnet wird, der in der Nachbarschaft gelebt hatte. Das Eresinger „Architektouren“-Objekt ist ja nicht nur ein „Rathaus“, sondern ein „KultuRathaus“.

In Schongau ist das "Grüne Haus" zu sehen

Übersichtlich ist das "Architektouren"-Programm auch im Landkreis Weilheim-Schongau: Auch hier wird nur ein Objekt gezeigt, das sogenannte "Grüne Haus" in der Kirchenstraße 19 in Schongau. Dessen marode Bausubstanz wurde modernisiert, in ihm finden nun sechs gehobene Stadtwohnungen Platz, im Hof wurde ein Atelier errichtet. Besichtigt werden kann das Haus am Samstag, 25. Juni, von 10 bis 17 Uhr.

