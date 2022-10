atelier22 – pulsierende Ausstellung im Blauen Haus in Dießen

Plus Wer die erste Werkausstellung der Gruppe atelier22 in Dießen sehen möchte, muss sich beeilen. Nur noch bis Mittwoch, 19. Oktober, wird das Blaue Haus damit bespielt.

"Malerei", diesen schönen und zugleich bescheidenen Titel gibt sich die erste und zugleich großartige Werkausstellung der Gruppe atelier22. Ein spektakuläres Coming-out einer spannenden Künstlergemeinschaft, das nur noch bis kommenden Mittwoch im Blauen Haus an der Prinz Ludwig Straße 23 in Dießen zu sehen ist. Eine Ausstellung, die das Kulturforum zum Pulsieren bringt.