Dießen: Auch im „Paradies“ gilt das Baugesetzbuch

Plus Ein Gemüsegärtner aus dem Dießener Ortsteil Obermühlhausen beginnt, ein Gebäude zu errichten, doch er hat dafür keine Baugenehmigung.

Das „Paradieschen“, eine etwa 3,5 Hektar große Gemüse-Anbaufläche an der Straße von Obermühlhausen nach Oberfinning, beschäftigt seit ein paar Monaten auch das Landratsamt und nunmehr auch die Marktgemeinde Dießen. Denn im vergangenen Jahr wurde dort begonnen, ein Gebäude zu errichten.