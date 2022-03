Auch in Raisting soll es bald ein Gemeinschaftsauto geben

Car-Sharing ist auch in der Gemeinde Raisting ein Thema. Ein Gemeinschaftsauto soll im Ort stationiert werden und die Umwelt entlasten.

Die Gemeinderätin Maiken Winter hat in der jüngsten Sitzung des Rats vorgeschlagen, dass Raisting eine Modellgemeinde im Bereich der Okölogie werden soll. Unter anderem solle dafür ein Gemeinschaftsauto im Ort stationiert werden.

Der nächstgelegene Verein, der Car Sharing anbietet, ist für Raisting das „Carsharing Dießen“. Dieser Verein hat zwei Autos mit festen Standorten am Bahnhof und am Wohnstift Augustinum. Derzeit wird laut stellvertretendem Vorsitzenden Peter Haubold überlegt, ein drittes Fahrzeug anzuschaffen. Dieses könnte in Raisting stehen, allerdings nur, wenn es dort genügend Nutzer gibt.

„Sieben bis zehn aktive Nutzer“ müssen mindestens gefunden, damit sich ein Gemeinschaftsauto lohnt. „Ab dieser Hausnummer könnte man darüber nachdenken“, so Haubold. Diese Nutzer müssten dann eine Einlage von 600 Euro und einen Mitgliedsbeitrag von 24 Euro pro Jahr zahlen. Darüber hinaus würden für jede Nutzungsstunde ein Euro und für jeden gefahrenen Kilometer 36 Cent fällig. Damit sind die Kosten für die Nutzer erledigt. Nachts und für Langstrecken gibt es günstigere Tarife.

Der Vorteil für die Gemeinde besteht laut Haubold darin, dass Parkfläche gespart wird, was besonders bei der Ausweisung von Neubaugebieten wichtig sei. Der Verein erwarte bei der Bereitstellung eines Autos aber auch die Unterstützung durch die Gemeinde. So müsste ein günstig gelegener Parkplatz zur Verfügung gestellt werden. Wenn es ein Elektroauto sein soll, müsste an diesem Parkplatz auch eine Ladesäule sein, da das Fahrzeug während der Standzeiten geladen werden muss, damit der nächste Nutzer wieder eine volle Batterie vorfindet. Außerdem müsste die Gemeinde das Autoteilen aktiv bewerben, etwa in Neubaugebieten.

Grundsätzlich steht der Gemeinderat hinter der Idee. Aber auch er will erst die Zahl der Teilnehmer ermitteln, bevor er eine Entscheidung trifft, da die Investitionen, etwa in eine Ladesäule, sinnvoll sein müssten.

In Weilheim steht die Stadtverwaltung hinter der umweltfreundlichen Autoteilung. Mit ihrer Anmeldung zur Nutzung der fünf Fahrzeuge des gemeinwohlorientierten Vereins „ÖkoMobil Pfaffenwinkel“ hat sich die Zahl der registrierten Nutzer schlagartig mehr als verdoppelt. Bisher waren es 140, jetzt sind 150 dazugekommen. Dieser Wert ist laut Bürgermeister Markus Loth aber nur ein theoretischer, da nicht alle Mitarbeiter der Verwaltung Dienstfahrten mit dem Auto machen. Man wollte laut Klimamanagerin Katharina Segerer vielmehr ein Zeichen setzen, das Weilheimer Bürger zur Nachahmung und damit zum Umweltschutz motivieren soll. Da für jede einzelne Fahrt Kosten anfallen, würden sich die Nutzer von Gemeinschaftsautos viel genauer überlegen, ob diese Autofahrt wirklich nötig ist, oder ob sie auch zu Fuß gehen oder mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können.

Zweitautos verursachen hohe Fixkosten

Hinter dem Car-Sharing stehen grundsätzlich zwei Überlegungen, eine ökonomische und eine ökologische. Wenn Autos wenig gefahren werden, was bei Zweitautos oft der Fall ist, verursachen sie verhältnismäßig hohe Fixkosten und brauchen viel Parkfläche.

Ein gemeinsam genutztes Auto, das viele Autos ersetzt, reduziert die anteiligen Fixkosten für die Nutzer. Gleichzeitig wird der Material- und Energieverbrauch für die Produktion des Fahrzeugs reduziert und bei der Entsorgung nach Ablauf der Nutzungsdauer entsteht weniger Abfall.

Interessenten finden detaillierte Informationen über den Verein und die Teilnahmebedingungen unter „carsharing-diessen.de“.