Ammersee

vor 40 Min.

Auch Utting setzt auf eine Sicherheitswacht

Auch in Utting soll es künftig eine Sicherheitswacht geben.

Plus Was tun gegen Lärm und Vandalismus? In Utting soll es die Sicherheitswacht richten. Der Gemeinderat setzt aber auch auf Jugendarbeit.

Von Dagmar Kübler

Nach Schondorf hat nun auch die Gemeinde Utting den Einsatz einer Sicherheitswacht beschlossen. Alfred Ziegler von der Polizeiinspektion Dießen informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung über Ausbildung und Einsatzmöglichkeiten und knüpfte mit seinen Ausführungen gleich an seine Vorrednerin an. Anna Schneider, die Elternbeiratsvorsitzende der Uttinger Grundschule, hatte die Verunreinigungen durch Hundekot auf dem Schulhof beklagt.

