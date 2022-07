Wahlunterlagen nach Panne in Dießen für ungültig erklärt

Der Markt Dießen reagiert auf fehlerhafte Briefwahlunterlagen zum Bürgerentscheid über den Parkplatz an der Rotter Straße.

Am 7. August soll in Dießen darüber abgestimmt werden, ob der Parkplatz an der Rotter Straße ausgebaut werden soll oder nicht. Die Gemeinde hatte dazu jüngst, wie berichtet, fehlerhafte Abstimmungsbescheide an Briefwähler verschickt. Der QR-Code darauf, den man mit einem Smartphone einscannen kann, funktionierte nicht. Der Markt nimmt jetzt zu dem Thema Stellung.

In der Mitteilung heißt es: "Aufgrund eines technischen Versehens wurden für einige Bürgerinnen und Bürger leider fehlerhafte Abstimmungsscheine (Briefwahl) zum Bürgerentscheid am 7. August 2022 gedruckt und versendet. Die betroffenen Personen werden aktuell schriftlich informiert und gebeten, sich zur Ausstellung neuer, gültiger Abstimmungsunterlagen umgehend mit dem Einwohnermeldeamt, Telefonnummer 08807/ 92940, in Verbindung zu setzen." Die zunächst versendeten Abstimmungsscheine mussten demnach für ungültig erklärt werden. Die Marktgemeinde Dießen bedauere den Vorfall und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten sehr.

Dießen beantwortet Fragen zum Parkplatzausbau und Entscheid

Fragen zum Projekt „Parkplatzausbau Rotter Straße“ sowie zum Bürger- beziehungsweise Ratsbegehren, über das am 7.August 2022 entschieden wird, können über die E-Mail-Adresse info@diessen.de an die Rathausverwaltung gestellt werden, informiert der Markt.

