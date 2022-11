Ammersee

18:02 Uhr

Augustinum gewinnt Rechtsstreit um seine Wohnstifte

Plus Rechtskräftige Urteile nach dem Verkauf von elf Immobilien in den Jahren 2011 bis 2013: Bei der auch in Dießen tätigen Augustinum-Gruppe kann jetzt aufgeatmet werden.

Nach achtjährigen juristischen Auseinandersetzungen hat die Münchner Augustinum-Gruppe Rechtsstreite um elf Immobilien erfolgreich abgeschlossen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Immobilien waren in den Jahren 2011 bis 2013 Gegenstand von Verkäufen an Einzelgesellschaften eines norddeutschen Immobilienfonds, diese betrafen auch die Seniorenresidenz, die das Augustinum in Dießen betreibt.

