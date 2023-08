Auseinandersetzung mit Messerangriff vor einem Supermarkt in Weilheim

Messer, Pfefferspray und Schläge: Die Polizei Weilheim trifft auf eine aufgebrachte Gruppe und chaotische Verhältnisse.

Am Samstag um ca. 19.20 Uhr kam es vor einem Supermarkt in der Lohgasse in Weilheim zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens sechs Personen, gemäß der ersten Mitteilung einer Zeugin sollte auch ein Messerangriff stattgefunden haben.

Letztlich konnten an der Hochlandhalle etwa zehn Syrer aus Weilheim und Peißenberg angetroffen werden. Im Laufe der ersten Befragungen ergab sich, dass ein 21-jähriger aus Weilheim mit einem Messer herumgefuchtelt und dabei auch Stichbewegungen gegen einen 29-jährigen Peißenberger ausgeführt hatte. Jedoch wurde er von seinem Freund, einem 18-jährigen Weilheimer, zurückgehalten. Dieser verletzte sich dabei jedoch an dem Messer, allerdings nur leicht.

Zusätzlich wurde auch der Täter verletzt, da ein 33-jähriger Eberfinger den Peißenberger verteidigte und dazu ein Pfefferspray einsetzte. Der Peißenberger hingegen ließ es sich auch nicht nehmen, nach dem beendeten Messerangriff noch ein paar Schläge für den ursprünglichen Täter zu verteilen, teilt die Polizeiinspektion Weilheim mit.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Weilheim müssen anrücken

Die Aufnahme des Sachverhaltes gestaltete sich demnach für mehrere Streifen der PI Weilheim und umliegender Dienststellen schwierig. Sowohl vor der Hochlandhalle als auch auf dem Parkplatz vor der Polizei kam es immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den hochgradig emotionalen Beteiligten und den hinzugekommenen – an sich völlig unbeteiligten – Familienangehörigen. Im Endergebnis wurde der 21-jährige Haupttäter nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen – auch nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft – entlassen, da derzeit nicht von einem versuchten Tötungsdelikt auszugehen ist.

Ob es noch zu weiteren Straftaten kam und was genau die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind, muss in den anstehenden zahlreichen Vernehmungen geklärt werden. Letztlich musste nur der Haupttäter medizinisch versorgt werden, auch bei ihm blieb es bei einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus. (AZ)

Lesen Sie dazu auch