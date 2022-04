Ausgezeichnete Fotos vom Dießener Töpfermarkt

Siegerehrung für die Gewinner des ersten Fotowettbewerbs zum Dießener Töpfermarkt. AK–Mitarbeiterin Uschi Nagl stiftet ihr Preisgeld an die Ukraine-Hilfe in Dießen.

Die Gewinner und Gewinnerinnen des ersten Fotowettbewerbs Dießener Töpfermarkt wurden ausgezeichnet. Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul überreichte im Rathaus die Sieger-Urkunden an Hellmuth Vetter und Elke-Helene Hügel. Ursula Nagl und Manuel Rohde konnten nicht persönlich erscheinen.

Der Biochemiker und Hobbykünstler Hellmuth Vetter erhielt den mit 300 Euro dotierten ersten Preis für sein Bild „Am Uferweg mit Dampfer“, das die französische Gartenkeramik von Sabine Stenert zeigt. An die Kunsthistorikerin und leidenschaftliche Fotografin Elke-Helene Hügel ging der zweite Preis, dotiert mit 200 Euro, für ihr Stillleben mit den Fayencenmalereien von Sigi Hilpert-Artes.

Gartenkeramik von Sabine Stenert begeistert

Die Journalistin und AK-Mitarbeiterin Ursula Nagl wurde mit dem dritten Preis (100 Euro) ausgezeichnet für ihr Stillleben „Meer von Keramikschalen“, das die Arbeiten der vielfach geehrten Keramikerin Lena Kaapke zeigt. Ursula Nagl spendet ihr Preisgeld der Dießener Ukraine-Hilfe.

„Jährlich begeistern die Gartenkeramik und das Geschirr von Sabine Stenert die Gäste des Dießener Töpfermarktes mit südfranzösischem Flair. Blumen und Keramik gehen vor der Kulisse des Ammersees eine Symbiose ein. Die „alte Diessen“ taucht wie von Geisterhand geführt aus dem Morgennebel auf und grüßt den Töpfermarkt“, erläutert Marktleiter Wolfgang Lösche das Siegerfoto von Hellmuth Vetter.

„Die Fayencenmalereien von Sigi Hilpert-Artes bestechen durch ihre Formen und Dekore. Allegorien und Mythen, in altmeisterlicher Manier auf Keramik gebannt. Zwischen den alten Eichen in den Boxler-Anlagen haben sie ein prächtiges Quartier bezogen. Die Lust am Gestalten ist unübersehbar und voller Freude“, beschreibt Wolfgang Lösche das zweite Siegerfoto von Elke-Helene Hügel.

Fayencenmalereien bestechen durch Form und Dekor

Das mit dem dritten Preis geehrte Bild von Ursula Nagl zeigt die hellen, filigranen Keramikschalen von Lena Kaapke - damals noch Studentin an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. „Das Volumen und die Größe der Schalen stehen in Relation zur Bevölkerungszahl und des Bruttoinlandsproduktes einzelner Länder“, erläutert Marktleiter Wolfgang Lösche.