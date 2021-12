Ammersee

07:12 Uhr

Ausstellung in Dießen: Eine Australierin im deutschen "Outback"

Helen Britton hat sich mit einem nach ihrem Eindruck exotischen Teil Deutschlands beschäftigt: den Thüringer Wald. Ihre Kunstwerke dazu stellt sie aktuell im „Kunststücke“ in der Dießener Herrenstraße aus.

Plus Im Kunststück in Dießen präsentiert Helen Britton Schmuck, Gemälde, Zeichnungen und Objekte. Inspiriert hat sie eine deutsche Mittelgebirgslandschaft.

Von Dagmar Kübler

Manchmal braucht es den Blick von außen, um den Deutschen das Ur-deutsche vor Augen zu führen, wie es die Australierin Helen Britton mit „Forest Stories“ – Geschichten aus dem Thüringer Wald – macht. Eine Auswahl der Ausstellung, die bereits 2020 in der Kunsthalle Erfurt gezeigt wurde, bestehend aus Autorenschmuck, Gemälden, Zeichnungen und Betonobjekten, präsentiert sich nun inmitten von edlem Interieur im „Kunststück“ in Dießen. Was es mit Wolf, Hirsch und Aal auf sich hat und warum der Wald hinter Beton fast verschwindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .