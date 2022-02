Ausstellung in Dießen: Felina Beckenbauer und die Berge

Ab Freitag ist Teil zwei der „Radix“-Reihe zu sehen.

Die Ausstellungsreihe „Radix“ der „Freien Kunstanstalt“ in der früheren Schreinerei Graf in Dießen geht von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Februar, in die zweite Runde. Felina Beckenbauer stellt unter dem Titel „Ich bin zurück in der Stadt“ Ölgemälde aus, die Berg- und Felsmotive zeigen.

Künstlerin ist leidenschaftliche Bergsteigerin

Zu ihrer Serie sagt die junge Künstlerin: „Sobald ich Fels sehe oder berühre, erwacht in mir die Spielfreude. Wahrscheinlich bin ich deshalb leidenschaftliche Bergsteigerin und Kletternde. Während der Ausgangsbeschränkungen im Jahr 2020 wuchs in mir eine drängende Sehnsucht nach den Bergen. Mit einem Gefühl der Rastlosigkeit widmete ich mich diesen Gemälden und kam so dem Glücksgefühl des In-Kontakt-Seins mit dem Felsen ein wenig näher.“

Die Ausstellung wird am Freitag mit einer Vernissage von 18 bis 22 Uhr eröffnet und kann dann auch am Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 17 Uhr besucht werden. (ak)

