Ammersee

vor 5 Min.

Ausstellung in Dießen: Schönheit wird die Welt retten

Anne Killat, Petra Müller-Glodde und Charlotte Fechner stellen im Blauen Haus in Dießen aus.

Plus Anne Killat, Charlotte Fechner und Petra Müller-Glodde stellen noch bis 27. März im Blauen Haus in Dießen aus. Eine Reise ins Innen und ins Außen.

Von Dagmar Kübler

Im Blauen Haus in Dießen ist noch bis 27. März Fotokunst zu sehen. Drei Absolventinnen der ehemals in Dießen ansässigen Fotokunstakadamie „Wenn Helden Reisen“ zeigen ihre Arbeiten im Rahmen der Absolventenausstellung EnFace. Warum Kunst gerade in der heutigen Zeit wichtig ist.

