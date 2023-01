Ausstellung in Utting: Das Publikum ist "ausgeschlossen"

Der Raum B1 in Utting bietet Platz für ein ganz besonderes Projekt von Joerg Staeger, bei der das Publikum "ausgeschlossen" und die künstlerische Arbeit "eingeschlossen" wird.

Das Projekt von Joerg Staeger "Fragments#02 Locked out / Locked in" ist die Fortsetzung einer Reihe unterschiedlicher Arbeiten, die sich mit Ganzheit und Fragmentierung auseinandersetzen. Es ist ab Donnerstag, 19. Januar, im Raum B1 in Utting zu sehen.

Die hauptsächlich im Makrobereich und als Zeitraffer von Joerg Staeger aufgenommenen Bildsequenzen stammen aus der Wildnis der südlichen Rocky Mountains, USA. Das Material wurde teilweise stark fragmentiert, digital bearbeitet und zu einer abstrakten Komposition aus bewegten Bildern neu zusammengefügt.

Das Klangmaterial der Komposition „Materie III“ von Markus Muench stammt seinerseits aus Fieldrecording-Aufnahmen von Insekten, Pflanzen und anderen Naturgeräuschen. Die klangliche Ebene dient Joerg Staeger als Vehikel, um seine eigenen Untersuchungen am Bildmaterial zu vertiefen. In der mehrkanaligen Videoinstallation wird die Klang- und Bildmaterie auf ein Neues verbunden. Es entsteht ein Wahrnehmungs- und Bewusstseinsstrom und weist auf das intuitive Verständnis fundamentaler Beziehungen hin. Ereignisse und Kräfte im Wandel, die unsere Welt ausmachen, werden sichtbar und erlebbar und können tiefere Erlebensschichten erreichen.

Der Raum B1 selbst spielt eine maßgebliche Rolle

Die Installation und der Ort - der Raum B1 - spielt für das Projekt eine maßgebliche Rolle. Der direkt neben dem Uttinger Bahnhof gelegene Kunstraum erscheint wegen verschiedener Eigenschaften für das Projekt gut geeignet. Schon allein die Tatsache, dass er durch seine Lage zum öffentlichen Raum wird, macht ihn äußerst attraktiv. Der Raum ist mit seinen Maßen von vier mal sechs Metern eher klein. Dies stellt für die Videoinstallation eine einerseits große Herausforderung dar. Andererseits unterstützt der Umstand eine Verdichtung von Bild und Ton. Staeger bespielt die Rückwand mit zwei Projektoren und hängt drei transluzente Flächen in den Raum, die jeweils mit einem separaten Projektor bespielt werden.

Der Raum kann während der Ausstellung von Besucherinnen und Besuchern nicht betreten werden. Das Publikum ist sozusagen „ausgeschlossen“ und die künstlerische Arbeit ist „eingeschlossen“. Dieser Umstand hat konzeptionellen Hintergrund.

Das Projekt "Fragments #02 Locked out / Locked in" wird am Donnerstag, 19. Januar, um 19 Uhr mit Musik von Markus Muench eröffnet und ist bis zum 23. Februar zu sehen. Einblicke in das Projekt im Uttinger Raum B1 am Bahnhofplatz werden jeden Donnerstag bis Sonntag von 18 bis 22 Uhr gewährt. (AZ)