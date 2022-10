Auszeichnung für Schondorfs fleißigste Radfahrer

Während des Stadtradelns sammeln die Schondorfer fast 20.000 Kilometer. Ein Team gewinnt in gleich drei Kategorien. Das Ziel fürs kommende Jahr steht bereits fest.

Die Schondorfer Stadtradler haben im Strandcafé Forster ihre Erfolge der Saison 2022 gefeiert. Bei diesem bundesweiten Wettbewerb geht es darum, innerhalb von drei Wochen möglichst oft mit dem Rad statt mit dem Auto zu fahren. Die Schondorfer konnten ihr Ergebnis gegenüber dem vergangenen Jahr um fast 1800 Kilometer steigern und kamen auf 19.594 Fahrradkilometer. Die Gemeinde Schondorf nimmt seit 2014 an diesem Wettbewerb teil. Die 96 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich in 13 Teams organisiert.

Schondorfer schafft fast 1300 Kilometer beim Stadtradeln

Die Gemeinde spendierte den Aktiven Kaffee und Kuchen und auch eigens angefertigte T-Shirts für die Bestplatzierten. Am erfolgreichsten war, wie schon in den Vorjahren, das Team CM-Elektro, das auf 6092 Kilometer kam. Auf den Plätzen folgen das "Offene Team" mit 5269 Kilometern und die Mannschaft der Chöre Schondorf, die auf 2339 Kilometer kam. Auch in der Wertung der Kilometer pro Teilnehmer liegt CM-Elektro mit 469 Kilometern vor dem "Offenen Team". Den dritten Platz sichert sich hier die Mannschaft des Vereins "Gemeinsam Füreinander". CM-Elektro schafft heuer in Schondorf das Triple, weil es mit Bernd Sachse (1292 Kilometer) auch den Sieger der Einzelwertung stellt. Das Podium komplettieren hier Herbert Thalhofer (785 Kilometer) und Sabine Grund (784 Kilometer).

Neben vielen Alltagsfahrten gab es in Schondorf zum Stadtradeln auch vier gemeinsame Ausfahrten. Zum Auftakt ging es ins Steinzeitdorf Pestenacker, und zusammen fuhren die Schondorfer auch zur Abschlussveranstaltung beim Sports Day in Landsberg. Dazwischen gab es einen gemütlichen Ausflug in ein Café in Grafrath und die mittlerweile schon traditionelle Rundfahrt um den Ammersee. Einig waren sich alle, dass im kommenden Jahr die Marke von 20.000 Fahrradkilometern geknackt werden soll. (AK)

